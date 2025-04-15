特朗普關稅｜財長貝森特：本周與日本展開談判 下周與韓國磋商
撰文：王海
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綜合日韓媒體報道，美國財長貝森特（Scott Bessent）本周將與日本就「對等關稅」和貿易政策展開談判。日本經濟再生擔當相赤澤亮正將於4月16至18日（本周三至五）訪問美國。貝森特同時表示，下周將與韓國就貿易及關稅問題展開磋商。
韓聯社15日報道，美國財長貝森特14日接受《彭博電視》訪問時表示：「繼上周與越南展開談判後，本周三（周三）將與日本展開談判，至於下周則會與南韓會面，一切都會進展的很快。（So it's going to move fast）」
共同網15日報道，日本政府向參院議院運營委員會理事會提交了負責對美談判關稅措施的經濟再生擔當相赤澤亮正16至18日訪美的日程，並獲得批准。赤澤亮正將與貝森特以及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等人展開磋商。
石破茂日前曾表示並不急於與美方達成協議。當被問及此事時，貝森特回應指：「讓我再說一次，我認為這對盟友有利，尤其是「先發優勢」（first mover advantage）。一般而言，首個達成協議的人能夠獲得最好的結果。」
記者之後問貝森特，按照目前情況，哪一個國家會最先與美國達成協議。貝森特指：「這是他們的抉擇」（It's their choice）。
當被問及在90日限期屆滿前會有多少國家達成協議，貝森特表示：「會有多個國家。這可能不是最終的貿易文本，但我們將在原則上達成協議，並能夠在此基礎上繼續談判。」
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