日媒：朝鮮向俄羅斯供應武器　衛星影像揭俄烏邊境疑現朝鮮自走炮

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周六（4月19日）宣布復活節停火，直到莫斯科時間周一凌晨0時結束，約長30個小時。在此之際，日媒分析衛星影像後發現，疑似來自朝鮮的2輛自走炮戰車出現在靠近俄烏邊境的俄軍基地內，認為俄軍正透過從朝鮮接收自走炮來彌補前線火力的不足。



日本《讀賣新聞》分析美國馬薩爾科技（Maxar Technologies Inc）透過人工衛星所拍攝到的影像，發現俄羅斯西部薩拉托夫州的伊凡諾夫斯基（Ivanovsky）基地出現兩輛自走炮戰車。其外觀經過對比分析，與美國陸軍網站公佈的朝鮮自走炮（長14.9米、寬3.27米）規格幾乎完全相同，且炮管比俄軍生產的更長，判斷得出可能是朝鮮製造170mm「谷山」自走炮。

朝鮮製造的「谷山」170mm自走炮。（美國陸軍網站）

東京大學尖端科學技術研究中心教授、俄羅斯軍事和安全政策專家小泉悠指，戰車從特徵上來看很可能是朝鮮的裝備。

伊凡諾夫斯基基地距離烏克蘭邊境約450公里，自走炮的射程估計在40至60公里左右，超出烏軍的地對地導彈射程，因此這兩輛戰車很可能用於炮兵射擊訓練等目的。自行炮周圍有輪胎痕跡，顯示它曾積極參與戰鬥。