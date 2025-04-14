衛星圖片揭朝鮮正建造國內最大護衛艦　長140米可打擊陸海目標

美媒周一（4月13日）引用兩間衛星企業Maxar Technologies和Planet Labs在4月6日所拍攝的圖片，顯示朝鮮正在西部海岸的南浦造船廠中，興建一艘戰船。專家分析指，這艘護衛艦長約140米，具打擊陸地與海上目標的作戰能力。



報道引述美國戰略與國際研究中心的專家Joseph Bermudez Jr.與Jennifer Jun分析，這艘戰船是護衛艦（Frigate, FFG），為朝鮮目前正建的最大尺寸戰船，其中還搭載可發射導彈的垂直發射管。

相比之下，美國海軍的伯克級（Arleigh Burke class）驅逐艦長約153米，美軍正在建造的星座級護衛艦（Constellation-class frigate）長151米。

報道指朝鮮電視台早在去年底就向外界展示這艘正在建造的戰船的圖片，領導人金正恩當時正在視察建造情況。

報道稱，朝鮮在金正恩的推動下大力發展國防，例如開發包括攻擊型無人機在內的新型武器。

報道還分析在俄烏戰爭影響下，平壤有可能通過加強與莫斯科軍事關係，克服聯合國的制裁，利用俄羅斯技術興建新武器，例如運用俄羅斯技術，在這艘護衛艦中部署導彈系統。