特朗普關稅戰：美韓料本週2+2磋商　日本稱安全議題不應納入談判

在美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發動關稅戰下，韓國政府4月20日指，韓美官員料本週在美國華盛頓以2+2形式舉行貿易磋商。另一亞洲國家日本，其首相石破茂4月20日則在談到與美方的磋商時表示，不應把安全議題納入貿易談判。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

據韓聯社報道，磋商由美方提議舉行，美韓雙方正就日程安排、議題等細節溝通協調，韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆、產業通商資源部長官安德根，以及美國財長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表辦公室（USTR）代表格里爾（Jamieson Greer）將參與會議，時間很可能為當地時間4月24日或25日。

報道指，這次磋商將有兩國負責貿易事務的部長級官員出席，議題涵蓋貿易問題，分析認為此舉體現出美方擴大磋商範圍的意圖。

2024年8月18日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在獲泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）批准擔任新總理後，在為泰黨總部發表講話。（Reuters）

泰國推5招助中小企

泰國政府20日表示，料有3700家泰國中小企在美國關稅影響下會遭遇出口危機。泰國頭條新聞報道，泰國進出口銀行（EXIM BANK）將推出5項措施，幫助當地中小企渡難關。這5招包括：

．設立出口診所（Export Clinic），為受影響的進出口企業提供資金支持，包括延長債務償還期限、增強資金流動性、降低利率等；

．通過銀行渠道提供諮詢與幫助，包括解讀美國關稅政策、評估以及應對建議等；

．鼓勵中小企業開拓新興潛力市場，進出口銀行將為其提供參展及出口貸款並設立保障機制

．支持從美國進口商品，在不影響國內企業情況下根據政府後續政策方向施行；

．鼓勵泰國企業赴美投資。

日本首相石破茂4月12日在大阪世博開幕禮上致辭。（Reuters）

日本首相石破茂4月20日表示，政府不會把安全議題納入與美方的貿易談判，「我認為把安全和貿易放在一起討論不適合。我們應解決安全問題，而不是將其與關稅掛勾。」

日本官員4月中赴美與特朗普會面，雙方就關稅、貿易公平等問題談判，據日媒引述政府消息稱，特朗普表達對日美安保條約的不滿，此舉被認為是考慮要增加駐日美軍駐留經費的日方負擔。

日本放送協會（NHK）報道，石破茂4月19日下午在官邸與剛完成訪美之旅回國的經濟再生擔當大臣赤澤亮正再次會面，內閣官房長官林芳正、外務省及經濟產業省官員等到場參加。

報道指，磋商分析美國政府方面提出的要求，確認未來繼續推進的準備工作，為爭取4月的下一輪談判找到雙方有望達成妥協的領域。