特朗普關稅戰｜咖啡改名潮吹至墨西哥　Americano變「墨式咖啡」

墨西哥與美國的關係趨於緊張，墨西哥多間咖啡店近日陸續將原本的「美式咖啡」（Americano）改名為「墨式咖啡」（Mexicano），以象徵性方式表達對美國政策的不滿，這一舉動也引發越來越多關注。



《南洋商報》引述美媒報道，這波「咖啡改名」風潮，被外界視為墨西哥人對美國打壓非法移民政策的一種溫和抗議方式。越來越多的支持者通過這一命名改變，表達對美國將無證移民刑事化等強硬作法的反對。

圖為墨西哥一間餐廳內的侍應準備送上兩杯咖啡飲品。Merida, Mexico, Centro, Marmalade restaurant espresso bar, server waiter holding tray latte drink coffee milk.（Getty Images）

在美媒周三（4月16日）一段訪問片段中，墨西哥咖啡店Café Cicatriz的老闆林德曼（Scarlett Lindeman）說，她支持將咖啡改名。她說：「語言本身就有力量。」

「如果員工想把『美式咖啡』叫成『墨式咖啡』，我完全尊重這個決定。」



事實上，在此之前，加拿大也曾有類似舉動。位於卑詩省的咖啡品牌Kicking Horse Coffee曾幽默地將「美式咖啡」改名為「加拿大咖啡」（Canadiano），作為對國家認同的趣味致敬。不過，這一命名一度引發關於飲食文化與身份認同的爭議，最終這個品牌刪除相關貼文。

本文獲《聯合早報》授權轉載

