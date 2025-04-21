尹錫悅涉內亂罪再出庭應訊　列被告席場面首度公開

韓國前總統尹錫悅因發動戒嚴在今月初遭憲法法院罷免，他之前首次就發動戒嚴干犯內亂罪出庭但現場禁止拍攝。法院考量案情涉及公眾關注與知情權，今次容許傳媒拍攝。尹錫悅在今日（4月21日）出庭的樣貌首度公開。



韓聯社報道，尹錫悅今日身穿深色黑西裝與紅色領帶現身首爾中央地方法院，不時側身與法律團隊交談。傳媒在開庭前被容許拍攝他坐上被告席的樣子，但在正式展開聽證後被要求離開。

法院在首次開庭時，以沒有時間徵求被告的意見並履行其他必要程序為由，禁止傳媒拍攝。

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尹錫悅上周一（4月14日）首次來到法院應訊，就發動戒嚴干犯內亂罪出庭，此前從事檢查官的尹錫悅當時否認所有指控，親自在庭上反駁，指控對方「幾乎把幾個小時的事件全寫入狀紙中」，形容不符合法理。

檢方則主張他在戒嚴前的準備為由，稱尹錫悅意圖「引發騷亂」，目的是「顛覆憲法」。

2025年4月21日，韓國首爾，圖為前總統尹錫悅首次就內亂罪出庭。（Reuters）

叛亂罪在韓國是一種嚴重罪行，假如法院裁定尹錫悅領導叛亂罪成，他將面臨最高終身監禁或死刑。