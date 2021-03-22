新冠肺炎｜倫敦促歐盟允許阿斯利康疫苗出口英國　據報遭拒絕

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-22 13:01

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）3月21日呼籲歐盟容許在荷蘭生產、由英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學聯合研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗運送出口到英國後，英媒引述歐盟官員稱，歐盟拒絕英國政府的這個要求。

華萊士當天向《天空新聞台》（Sky News）表示，全世界都在看歐盟委員會如何處理與阿斯利康疫苗有關的事。他說：「如果合約和承諾遭破壞，對於（歐盟這樣）以法治為榮的貿易集團來說非常有害，」「這會適得其反，因為我們知道，疫苗的生產與製造需要合作。」

歐盟官員在同一天告訴路透社：「英國堅持認為荷蘭Halix工廠必須交付其生產的藥物給他們。這並不起作用，」「Halix生產的（疫苗） 必須（送）去歐盟（國家）」。

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英媒分析：禁令將嚴重影響英國疫苗接種計劃

《衛報》同日指，歐盟禁止出口阿斯利康疫苗到英國將嚴重打擊英國疫苗接種項目，導致這項計劃將面臨推遲2個月的影響，同時破壞英國政府2021年夏季重開經濟計劃的進程。報道還引述英國數據分析公司Airfinity的報道稱，然而禁令不會明顯推動歐盟的疫苗接種計劃。

歐盟25日將召開視像峰會，討論防疫相關的下一步行動。27個成員國的領導人屆時將就是否阻止阿斯利康疫苗出口英國作出決定。

約翰遜傳將游說歐盟領袖否決禁令

《愛爾蘭時報》（Irish Times）21日引述英國官員稱，首相約翰遜（Boris Johnson）將在會議開始前致電歐盟國家領導人，游說他們否決禁止阿斯利康出口英國的建議，避免把英國脫歐後的英歐關係推向新低，對象可能包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）。