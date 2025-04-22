日本三得利CEO：特朗普關稅扼殺企業赴美投資意欲

日本大型飲料製造商三得利（Suntory）董事長兼行政總裁新浪剛史4月22日稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅可能引發經濟衰退，進而使企業不願赴當地投資。



新浪剛史22日接受彭博社採訪時稱：「當前的關稅形勢正在讓其他國家對美國失去興趣。」他補充道，這種情況「令人非常擔憂」。

2015年9月21日，法國巴黎，日本三得利（Suntory）董事長兼行政總裁新浪剛史（左）與三得利旗下Beam Suntory時任行政總裁沙托克（Matt Shattock，右）合影。（Getty）

新浪剛史發表這番評論時正值美日政府展開關稅談判，全世界都在關注日本的表現。日本首席談判代表上週在華盛頓與美方官員舉行初步會談後，日方官員正在制定與美第二輪的談判策略。

特朗普重塑國際貿易的行動已導致全球市場劇烈波動，並引發對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

新浪剛史稱，消費者信心一直在大幅下滑，引表示：「現在的消費者不願意花錢，所以他們會選擇經濟型產品而不是高端產品。」他指出，如果這種趨勢持續，公司將把重心放到世界其他地區，比如印度和印尼。

這張攝於2014年1月14日的照片中，可以看到日本大型飲料製造商三得利（Suntory）位於日本東京的公司標誌。（Getty）

新浪剛史除了擔任日本首相辦公室高級經濟顧問外，也是日本最大商業遊說團體之一日本經濟同友會的主席。

他警告，美國關稅也將對日本經濟產生負面影響，或導致國內生產總值（GDP）增速降低多達1％至1.2％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

