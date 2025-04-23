中方促日本對靖國神社問題謹言慎行　就日揆獻祭品及議員參拜交涉

日本於4月21日起展開為期三天的春季祭祀活動，石破茂同日以首相名義向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品。中國駐日本大使館發言人22日表示，針對日本領導人向靖國神社供奉祭品，以及大批國會議員和部份內閣副大臣前往參拜，中方已向日方提出嚴正交涉，嚴肅敦促日方信守迄今所作承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行。



2024年11月11日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

使館發言人指出，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。日方行徑公然褻瀆歷史正義，再次反映出日本政府對待歷史問題的錯誤態度。

發言人又稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。正確對待和深刻反省侵略歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本同亞洲鄰國發展關係的政治基礎。中方敦促日方徹底同軍國主義切割，以實際行動堅持走和平發展道路，不要進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。