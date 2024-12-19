中國男塗鴉靖國神社案：日本檢方要求判囚1年　法院25日宣判結果

日本東京地方法院周四（19日）就一名29歲中國籍男子姜卓君在供奉二戰甲級戰犯的靖國神社石柱上塗鴉舉行檢方陳述求刑意見的公審，檢方要求判處被告監禁1年，法院25日宣判結果。



根據共同網，檢方表示，姜卓君購買噴塗顏料，在犯罪中發揮不可或缺的作用，塗鴉未能完全消除，造成無法挽回的損害。

至於姜卓君供稱犯案是為抗議東京電力公司將福島核污水排海，檢方指，被告在犯案前一天在東京吃海鮮料理，這與他聲稱的抗議目的並不一致。

起訴書內容顯示，姜卓君與其他人合謀，5月31日，用紅色油漆在靖國神社石柱上塗鴉，寫上英文「Toilet」（廁所）的字眼，被控損壞器物和對禮拜場所不敬罪名。

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今年7月，東京警視廳拘捕居住在日本埼玉縣朝霞市的姜卓君，並通緝另外2名6月1日回國的涉案中國男子，分別為網紅「鐵頭」及其影片拍攝者許某某。