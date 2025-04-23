香港人遊曼谷遺失行李箱內含大量現金　泰國的士司機誠實歸還獲讚

一名港人搭的士前往泰國曼谷素萬那普機場期間，把一個行李箱漏在的士的車尾箱中，的士司機發現之後委託泰國國家警察總署通訊警察局下屬廣播電台幫忙尋找失主。失主最終透過泰籍友人聯絡電台，周二（22日）在多人的見證下成功取回失物。



事源於12日深夜，在曼谷，失主港人乘搭一部紅色的士前往素萬那普機場，下車後港人把綠色的行李箱遺落在車尾箱。由於當晚要前往外府且已預訂宋干節回鄉的機票，63歲的司機返曼谷後、19日才聯繫把FM91廣播電台並把行李箱送至電台，尋求協助尋找失主。

電台職員檢查行李箱時發現內有18,500港元，2部HONOR（榮耀）手機、1部紅米（REDMI）手機及1部聯想（Lenovo）手提電腦，總價值逾10萬泰銖。

失主港人的泰國友人21日代表失主報案，經核對資訊，電台確認失主身份並在周二安排歸還。