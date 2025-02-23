法國2盜賊偷信用卡買彩票中400萬被凍結　失主籲現身合作平分獎金

法國一名男子的信用卡2月3日被兩名盜賊偷走，2人其後用該信用卡買了一張彩票，並中了50萬歐元獎金（約406萬港元）。然而，他們能兌換獎金前，失主已得知事件並通知彩票公司阻止他們領取獎金，相關彩票隨即被凍結。對此，失主呼籲盜賊盡快現身，稱自己沒打算起訴他們，反而有意與對方一起去領獎再平分獎金。



英國廣播公司（BBC）22日報道，事發於3日，事主戴維（Jean-David E）發現信用卡被偷走後，急忙通知銀行凍結信用卡，但賊人們已經在事發地點附近的商店買了數包香煙和彩票。

戴維其後赴商店詢問時得知，賊人們買下的彩票竟中了50萬歐元獎金，正打算前往彩票公司領獎。他隨即報警求助，警方介入調查後通知彩票公司FDJ注意這筆獎金的問題。後續這張中獎的彩票被彩票公司凍結，而且截至目前為止，尚未有人現身領取。

根據法國彩票規定，得獎者必須在購買後30天內領獎。目前警兌獎期限將至，但如果竊賊們主動前往兌獎，則很可能會當場被逮捕。

2025年2月3日，法國一名男子的信用卡被兩名盜賊偷走，2人其後用該信用卡買了一張彩票，並中了50萬歐元獎金（約400萬港元）。圖為涉事法國彩票公司發布的彩票。（Getty）

戴維已公開表示，自己希望2名賊人現身與他達成協議。他說：「如果沒有我，他們就不會中獎，但是如果沒有他們，我也不會買這張彩票。我想讓他們分享這筆獎金。」

他的委任律師則表示，戴維不打算起訴這兩名賊人，又指他認為這是讓2人改變生活的一次難得機會。