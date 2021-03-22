福原愛婚變相關報道突減　日本媒體人揭內幕：疑經紀公司自導自演

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-22 13:30

福原愛被日本媒體大爆婚變、不倫事件，日本網友大都覺得福原愛把小孩、媽媽放在台灣，自己在日本與男子約會搞不倫，對她這種行為感到無法認同，而日前有日本媒體人就透露福原愛目前的近況。

「台灣好吃驚」節目最新一集討論福原愛與江宏傑婚變事件，並請到在日本雜誌社工作的記者廣橋賢藏來談論此事件……

為何日本當地的相關報道突然大減？點圖看看節目有關部分的截圖▼▼▼

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廣橋賢藏表示《週刊文春》報道福原愛被夫家霸凌的內容，日本方面大都認為報道內容的真實性不高，因為福原愛從小就打乒乓球，算是日本的國寶，再加上即將到來的東京奧運，福原愛也將會擔任相關指導工作，因此對她有些保護。

廣橋賢藏也透露福原愛婚變事件爆發後，在日本網絡、各大媒體、電視節日也都紛紛大量報道，不過他發現到從這星期開始，相關報道變得較為低調，似乎是福原愛的經紀公司開始動用關係，讓新聞報道的熱度降低。

而他還提到與同業在聊天時談到，福原愛同時被《女性SEVEN》、《週刊文春》兩大週刊爆料報道，有可能是福原愛的的經紀公司自導自演。

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