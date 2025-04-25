世貿組織專家小組：駁回歐盟就中國違反知識產權的指控

英國媒體報道，世界貿易組織（World Trade Organization）專家小組4月24日（週四）駁回歐盟有關中國違反世貿知識財產權規則的指控。



路透社引述世貿組織專家小組的結論報道，歐盟並未能證明中國違反世貿組織規則的情況。與此同時，專家小組確認中國未有遵守所有世貿組織有關保持透明度的義務。

據報道，歐盟於2022年對中國提出訴訟，指控中國法院阻止歐洲企業保護其電信技術專利，包括3G、4G和5G的移動通訊技術。歐盟指控中國違反世貿組織與貿易有關的知識產權協議。

圖為2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

報道指，歐盟成功向專家小組證明，中國有一項不明文政策，允許法院發布反訴訟禁令（Anti-Suit injunctions，ASI），阻止當事人在外國法院展開法律行動。

然而，歐盟未能證明該政策違反世貿組織有關知識產權規則的具體條例。該小組亦沒有發現中國法院在執行法律時出現不公平或不一致的證據。

與此同時，日內瓦一位貿易消息人士向路透社證實，中國沒有公佈涉及一家中國智能手機製造商和一家擁有3G、4G 和5G移動通訊技術專利的美國企業的最終司法判決，違反其保持透明度的義務。該專家小組表示，中國亦應該對歐盟提出的一些提供資訊的請求作出回應。

報道提到，該調查結果已於二月與各方分享，惟近日才公開發佈。歐盟已表示將對此結果提出上訴。

圖為2022年10月5日在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會之前，鏡頭下世界貿易組織 (WTO) 總部外的標誌。（Reuters）

上訴將提交至多方上訴仲裁安排，該安排是世貿組織上訴機構的替代機構，由於美國多次阻撓法官任命，該機構於2019年停止運作。

中國商務部23日（周三）表示，中國確認已收到歐盟的上訴，並將依相關規定處理此事。