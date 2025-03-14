加拿大向世貿組織提申訴　反對美國對鋼鋁加徵關稅

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月12日起對進口鋼鐵和鋁加徵25%關稅，加拿大駐世界貿易組織（WTO）代表團已同日向該組織提出申訴。世貿組織13日確認收到加拿大的申訴。



圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

加拿大在申訴中說，美國增加關稅的措施違反了美國在世貿組織《1994年關貿總協定》下的義務。世貿組織13日發布消息確認已收到加拿大的申訴，並於當天將其分發給世貿組織成員。

加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀12日表示，加拿大對美國徵收不合理的關稅深感失望。這些單方面關稅違反了美國在美墨加協定和世貿組織協定下的義務。加拿大也正在尋求與美國就鋼鋁關稅進行正式磋商。

特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

美國自12日起對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅。加拿大政府同日宣布，對總計298億加元（約1605億港元）的的美國商品，也徵收25%關稅反制。