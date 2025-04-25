彭博社：中國擬豁免部分美國產品關稅　外交部：不清楚細節

路透社4月25日引述彭博社報道，中國計劃豁免部分美國進口貨品的關稅，或有助緩和中美貿易戰的緊張氣氛。



報道指，多名消息人士表示，北京方面考慮豁免徵收125%關稅的產品包括醫療設備及乙烷（ethane）等工業化學品。

消息人士亦提到，中國同時研究豁免租賃飛機的關稅，指中國的航空公司與不少外國航空公司一樣都是沒有自家的飛機，而是向第三方公司付款租借，假如加徵關稅，對這些航空公司的財政負擔將會雪上加霜。

目前中國商務部及海關總署都未有回應報道。中國美國商會（AmCham China）其後稱，中國政府已向美企查詢有甚麼美國進口產品是無可取代，並認為中美兩國審視關稅是好事，似乎雙方都開始擬定特定類別的豁免清單。

中國外交部表示，不清楚有關計劃，呼籲向相關部門查詢，並重申中美兩國沒有就關稅展開徵詢或談判。

圖為2016年3月28日，中國國際航空（Air China，中國國航）的飛機停在中國北京首都國際機場的停機坪上。（Reuters）

報道指，中國的豁免部分關稅計劃與美國的做法相似，華府較早時宣布豁免向中國進口的電子產品徵收145%關稅。又今次亦反映中國在部分經濟領域仍倚賴美國進口。中國是全球最大的塑膠生產國，惟部分工廠需要向美國進口乙烷；而中國不少醫院內使用的磁力共振掃描及超音波機械等先進醫療設備都是來自通用醫療（GE Healthcare）等美國企業。

有關豁免名單仍有變化，討論或沒有進展。消息人士稱，當局已要求高危業界的企業提交需要豁免新關稅的美國產品海關代碼。另外至少一間中國航空公司接獲通知，指向設於自由貿易區的公司繳付租借飛機費用時，將不受新關稅影響。