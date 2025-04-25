特朗普關稅 | 《華爾街日報》：「中國已贏得這一輪」

當地時間4月23日，美國《華爾街日報》社評委員會發布了一篇相當重磅的社評，認為美國輸掉了這一輪與中國的博弈。目前這篇社評已經引起了不少美國其他媒體的關注。因為持右翼保守派政治立場的《華爾街日報》社評委員會，不僅在美國如今當家的共和黨勢力中擁有相當大的影響力，還被視為共和黨以及白宮中「成年人」的聲音。



這篇社評中的核心觀點其實很直白，認為自4月初宣布對全世界加徵「對等關稅」，並對中國進行極限施壓以來，白宮在過去的這20多天一直在不斷做出調整：先是給除中國以外的其他一些國家寬限90天，然後是給蘋果（Apple）、英偉達（Nvidia）等大企業開後門，再到如今準備大幅減輕對中國的關稅。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

「這毫無疑問就是在撤退」，該報的社評寫道。該報認為，這是被金融市場的糟糕反應、物價上漲、人們對衰退的擔憂，以及全世界其他地方的差評給逼出來的。

這篇社評還認為，中國此次對美國政府的強力反擊，說明中國已經「看穿了」白宮的「虛張聲勢」。而且中國從關稅反擊到管控稀土出口再到對美國產品和企業的限制，還有中國呼籲其他各國一同反制美國的喊話，都產生了效果。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

「一個殘酷的事實是……中國看起來已經贏得了這一輪」，該報在社評中寫道。

不過，這家曾在去年美國選舉期間力挺共和黨候選人、並在共和黨贏下白宮和國會後，對他們寄予希望的報紙，在社評中也給白宮找了台階，稱白宮政策轉向說明他們在撞了南牆後已經回頭了，說明白宮聽勸了。

但尷尬的是，該報也不清楚白宮的回頭，是真心醒悟了，還是緩兵之計，甚至懷疑白宮恐怕也不知道答案，因為太多白宮的決策顯得都是臨時敲定的。

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