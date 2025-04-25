莫斯科州汽車爆炸　俄軍總參謀部高官遇害　俄媒：軍官經過時引爆

俄羅斯莫斯科地區發生汽車爆炸事件，一名俄軍高級官員遇害，當局對本案展開謀殺調查。



路透社引述俄羅斯媒體Mash和Shot報道，莫斯科州中部城市巴拉希哈（Balashikha）的一棟公寓樓外，星期五（4月25日）發生一宗汽車爆炸事件，導致一名俄軍高級官員死亡。

當局確認，遇害官員名為莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik），是俄羅斯武裝力量總參謀部作戰總局副局長、陸軍作戰副總參謀長。

俄外交部發言人扎哈羅娃當天晚些時候說：「我們的軍事人員在恐怖襲擊中遇害。」

2025年4月25日，俄羅斯莫斯科周邊城市發生汽車爆炸案（Reuters）

俄羅斯媒體Baza引述執法部門消息人士報道，炸彈在一名當地居民的停放車輛中被遠程引爆，在這名軍官經過時發生爆炸。

俄調查委員會已對這宗襲擊展開謀殺調查。委員會發布的現場畫面顯示，莫斯卡利克陳屍在公寓樓前門附近，幾米之外是一輛白色汽車燒焦後的殘骸。

調查人員說，爆炸由一個裝有金屬碎片的簡易爆炸裝置引爆引起的，旨在造成最大傷害。

調查新聞網站Agentstvo引述泄露訊息稱，莫斯卡利克就住在巴拉希哈，但爆炸的大眾汽車並未登記在他名下。

與執法部門有關的俄羅斯Telegram頻道發布未經證實的報道稱，這輛車數月前被一名來自烏克蘭蘇梅市的男子購買。車子已在公寓樓外停放數日，還裝有攝像頭。

俄羅斯武裝力量總參謀部有多個組織機構，作戰總局是主要機構之一，其他重要機構包括總參通信總局、總參情報總局及各軍總司令部。

此次事件與烏克蘭此前聲稱針對俄軍事人員實施的襲擊手法相似。基輔方面尚未對此次爆炸事件發表回應。