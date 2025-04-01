普京莫斯科晤王毅　稱期待習近平5月9日訪俄

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周二（4月1日）在莫斯科接見中共中央政治局委員、外交部長王毅，請對方轉達自己對中國國家主席習近平的問候，又表示表示，自己期待習近平5月9日訪問俄羅斯，出席偉大衛國戰爭勝利80週年紀念活動。



普京表示，很高興看到同習近平達成的各項共識得到有效落實，俄中關係保持高水平發展，各領域務實合作持續深化，「俄中文化年」順利推進，引發積極熱烈反響，加強了兩國友好的民意基礎。

普京稱，俄方正全力推進偉大衛國戰爭勝利80週年紀念活動相關籌備工作，願以此為契機使中俄全面戰略協作夥伴關係邁上新台階，不斷加強雙方在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的合作。面對動盪不定的國際局勢，俄中雙方應持續向世界發出加強戰略協作的有力信號。

普京（右）2023年9月20日在俄羅斯聖彼得堡會晤王毅（左）（Pool via REUTERS）

王毅則轉達習近平對普京的親切問候，表示在兩國元首的戰略指引和關心推動下，中俄關係成熟、堅韌、穩定，政治互信不斷加深，戰略協調更加緊密，務實合作持續深化，保障了兩個大國各自的發展振興，維護了雙方在重大國際地區事務中的共同利益。

他強調中俄合作從不針對第三方，也絕不受外部干擾。中俄關係不會止步不前，只會越走越寬廣。中俄友好不是面向當下，而是着眼更長遠的未來。

他指出，中俄兩國要攜手捍衛二戰勝利成果，共同維護戰後國際秩序和聯合國在國際體系中的核心地位，共同推進世界多極化和國際關係民主化。雙方已就支持彼此舉辦「80周年」重要紀念活動進行了全面對表，相信兩國元首年內重要交往將再次書寫中俄關係的新篇章。

2025年4月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科與中共中央政治局委員、中國外交部長王毅會晤。（新華社）

中國外交部長王毅周一開始對俄羅斯進行為期3天的正式訪問。王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫周二較早前舉行會談，期間，雙方就兩國即將舉行的最高層接觸、雙邊關係發展以及包括烏克蘭問題在內的國際問題進行討論。