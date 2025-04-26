關稅戰｜美媒：特朗普政府擬簡化談判路線圖

消息人士稱，美國特朗普政府計劃進行分階段的貿易談判，採用一個新的談判版模為美國與世界各國和地區的對等關稅談判設定一套通用條款。



《華爾街日報》周五（4月25日）報道，據了解一份談判條款草案的人士透露，為簡化美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所謂的「對等關稅」談判，美國官員計劃使用貿易代表辦公室制定的一個框架，該框架列出了談判的廣泛類別。

消息人士說，這些談判類別包括：關稅和配額；非關稅貿易壁壘，例如針對美國商品的監管；數碼貿易；產品原產地規則；經濟安全及其他商業問題。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

近日美國不斷有消息稱中美之間正在談判、中美關稅戰很快會降溫甚至會達成協議。特朗普25日離開白宮，啟程前往出席羅馬天主教教宗方濟各的葬禮時告訴記者，他已經跟中國國家主席習近平通了電話，還說將在「適當的時候」公布細節。

《時代》雜誌同日較早時發表22日與特朗普進行專訪的內容，特朗普在訪問中說，習近平打電話給他。

中國外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會上重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，他敦促美方不要混淆視聽。中國外交部和商務部22日都表明，中美至今沒有進行任何的經貿談判，並指有關中美正在談判等都是假消息，沒有事實依據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

