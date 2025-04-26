特朗普稱不會降低對華關稅　除非中方提供實質好處：例如開放市場

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月25日表示，他不會降低對中國的關稅，除非中方給予美國一些實質的好處，例如將中國市場對美開放。



美媒25日報道，特朗普前往羅馬參加已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮途中，在空軍一號上對記者發表講話。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

他指出，除非中方向美國提供「實質性的東西」（something that’s substantial），否則他不會降低對華關稅。

當被記者追問甚麼才算是「實質性的東西」時，特朗普提出「開放中國（市場）」（Open China）的想法，讓美方進入中國開展業務、銷售美國產品。他形容：「這將一個巨大的勝利。」

2025年4月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前往羅馬參加已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮途中，在空軍一號上對記者發表講話。（Reuters）

另外，特朗普也提到，其他各國也必須在7月的期限前與美國達成貿易協議，否則可能面臨高額的關稅，並指美國或不會再次暫緩實施「對等關稅」。