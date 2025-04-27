特朗普：美船隻應被允許免費通過巴拿馬運河及蘇彝士運河
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月26日在社交媒體表示，美國軍艦和商船應該被允許免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇彝士運河（Suez Canal，又譯蘇伊士運河）
特朗普26日在社交媒體Truth Social上表示：「要不是有美國（的幫助），這些運河根本就不可能存在。」他指出，自己已經要求國務卿魯比奧（Marco Rubio）立即處理相關事宜。
特朗普自上任以來多次強調要「重奪」巴拿馬運河，甚至一度指不排除使用經濟或軍事力量以重新控制該運河；但他相對較少提及蘇彝士運河。
報道稱，巴拿馬運河橫跨南北美洲地峽最窄的部份，使船隻能夠更快地在大西洋和太平洋之間航行，每年承載來自美國約40%的貨櫃運輸量。
美國於20世紀初完成建設並擁有運河，但在1999年將運河的控制權移交給了巴拿馬。
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