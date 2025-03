長和早前宣布預計在4月2日與美國貝萊德牽頭的財團簽訂協議,出售包括巴拿馬碼頭業務等海外碼頭業務。路透社引述消息人士指,長和下週不會按計劃簽署交易協議。美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)周五(3月28日)表示,對中方舉動不感到意外,指今次交易將削弱北京在巴拿馬影響力。



布魯斯在當天舉行的國務院簡報會中談及此事,稱注意到北京有關評論,指美國對中方不滿今次交易,「不感到意外(no surprise)」,坦言這將「削弱他們對巴拿馬運河地區的控制(reduce their control over the Panama Canal area)」。

她還指對有美國投資者收購巴拿馬港口公司控股權感到高興,形容巴拿馬政府有確保交易符合當地法律。