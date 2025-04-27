伊朗港口爆炸增至25死逾800傷　附近建築窗戶震碎　至少3區域起火

伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸，增至最少25人死亡，逾800人受傷，6人失蹤。英國廣播公司（BBC）報道，附近建築物的窗戶遭震碎，車輛也損壞，遠在50公里外的居民也感受到震動。



伊朗南部沙希德拉賈伊（Bandar Abbas）港口4月26日發生大爆炸（Reuters）

高空拍攝的影像顯示至少3個區域起火，伊朗官員後來證實火勢蔓延，該地區的學校與企業辦公室都被勒令關閉。

一名目擊者稱「整個倉庫充滿煙霧、灰塵和灰燼。我都不記得我是躲到桌底下，還是被爆炸拋到那裏。」

新華社之前報道，3名中國公民在伊朗南部沙希德拉賈伊港爆炸中輕微擦傷，經治療後已無大礙。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）及路透社報道，伊朗危機管理部門發言人Hossein Zafari)表示，爆炸的原因可能源自存放在港口多個或裝有化學品的貨櫃。

他提到，該部門高層此前在視察該港口時已曾發出警告，並指出該地可能存在危險。

伊朗政府發言人則表示，儘管化學物質處理不當可能是爆炸的原因，但目前還無法確定具體原因。

官員表示，爆炸發生後港口活動已即時暫停。伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）向爆炸中的遇難者表示深切同情，要求徹查事故。

伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）已前往爆炸現場應對，他表示當地消防部門正繼續努力撲滅大火，防止火勢蔓延到其他地區。

這個港口是伊朗大型航運基地之一，也是伊朗最重要的港口之一。據伊朗官方伊通社數據，伊朗非石油貨物進出口總量55%以上在該港口裝卸。該港口還承擔着伊朗85%以上的集裝箱裝卸任務。