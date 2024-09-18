黎巴嫩傳呼機爆炸伊朗大使染血下車 美媒：一眼失明一眼嚴重受損
撰文：外部來稿(國際)
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俄衛網9月18日報道，美國《紐約時報》援引伊朗伊斯蘭革命衛隊2名成員的話報道，傳呼機爆炸導致伊朗駐黎巴嫩大使阿馬尼（Mojtaba Amani）一隻眼睛失明，另一隻眼睛嚴重受損。
伊朗駐黎巴嫩大使館9月17日表示，阿馬尼在個人傳呼機爆炸中受輕傷，情況良好。
報道稱：「阿馬尼攜帶的傳呼機爆炸導致他一隻眼睛失明，另一隻眼睛受重傷。」
伊斯蘭革命衛隊成員指出，阿馬尼的傷勢比伊朗方面最初報告的要嚴重，大使正被送往德黑蘭接受治療。
9月17日，黎巴嫩不同地區發生傳呼機爆炸事件。黎巴嫩公共衞生部長阿卜亞德（Firass Abiad）表示，事故造成2800多人受傷，8人死亡。
據一連串媒體資訊，真主黨成員使用傳呼機作為一個封閉通信系統，該系統最不容易受到黑客攻擊和竊聽。目前尚不清楚是甚麼原因導致數十台傳呼機同時被引爆。真主黨和黎巴嫩政府認為以色列應對此事件負責。
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