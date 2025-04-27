關稅談判羅生門　美國農業部長強調與中方磋商：每天都在談

在中國表示沒有與美國就關稅問題磋商或談判後，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）4月27日強調特朗普（Donald Trump）政府有就關稅問題與中方磋商，更指是每天對話（daily conversations）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則指，不知道特朗普是否有跟中國國家主席習近平通話。



羅林斯接受美媒採訪時稱，兩國之間正談判，又稱美方與其他國家的貿易協定「非常接近達成」。

他並指「我們每天都在與中國以及其他99、100個參與談判的國家對話。」

美國總統特朗普與美國農業部長羅林斯（右）2025年4月2日在白宮會見傳媒（Getty）

財長：不知特朗普習近平有否通話

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日則指，他上週在華盛頓參加國際貨幣基金組織（IMF）會議時曾與中方官員接觸，不過未有談及關稅，「更多的是討論金融穩定、全球經濟預警等傳統問題。」他又指不知道特朗普是否有與中國國家主席習近平通話。

美國政府一再稱正與中國談判後，中國外交部25日較早時否認稱，中美雙方並沒有就關稅問題磋商或談判，更呼籲美方不要混淆視聽。

美國總統特朗普4月25日重申，他已跟中國國家主席習近平通話，但未有說明是在何時，僅指會在適當時候公布細節。