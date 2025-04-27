批美國假借芬太尼加徵關稅　人民日報：「內病外治」無助解決問題

中國官媒《人民日報》周日（4月27日）發表評論文章，批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將芬太尼（fentanyl）氾濫歸咎中國，還以此為借口對華加徵關稅，稱美國此舉是「內病外治」，不僅無助解決問題，還損害中美兩國在禁毒領域的合作基礎。



2021年1月21日，北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報道引述美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，指美國在2023年就有7.5萬人因芬太尼為主的藥物濫用而死，佔所有藥物濫用致死人數的七成，稱美國監管措施未落實，才令芬太尼氾濫愈演愈烈。

報道強調中國自2019年起應美國請求率先管控芬太尼，是全球第一個永久整類列管芬太尼類物質的國家，此後管控工作卓有成效，還獲得美國承認。

2025年3月26日，美國加州，圖為一名癮君子在三藩市街頭吸食芬太尼。（Reuters）

報道最後批評美方以芬太尼為由對華加徵關稅違反世貿組織規則，對此表示譴責，稱已採取反制，以維護本國利益，呼籲美方客觀看待問題，停止以芬太尼為由對華施壓、威脅和訛詐。