批美國假借芬太尼加徵關稅 人民日報：「內病外治」無助解決問題
撰文：官祿倡
出版：更新：
中國官媒《人民日報》周日（4月27日）發表評論文章，批評特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將芬太尼（fentanyl）氾濫歸咎中國，還以此為借口對華加徵關稅，稱美國此舉是「內病外治」，不僅無助解決問題，還損害中美兩國在禁毒領域的合作基礎。
報道引述美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，指美國在2023年就有7.5萬人因芬太尼為主的藥物濫用而死，佔所有藥物濫用致死人數的七成，稱美國監管措施未落實，才令芬太尼氾濫愈演愈烈。
報道強調中國自2019年起應美國請求率先管控芬太尼，是全球第一個永久整類列管芬太尼類物質的國家，此後管控工作卓有成效，還獲得美國承認。
報道最後批評美方以芬太尼為由對華加徵關稅違反世貿組織規則，對此表示譴責，稱已採取反制，以維護本國利益，呼籲美方客觀看待問題，停止以芬太尼為由對華施壓、威脅和訛詐。
美國關稅｜民間組織起訴特朗普政府越權 阻止對中國貨品徵稅訪華參議員戴恩斯：中國需阻止芬太尼流入美國 才可繼續貿易談判美國商務部長：貿易政策不會導致衰退 解決芬太尼問題就放寬關稅國家禁毒辧：自整類列管芬太尼以來 未再查獲向境外走私販賣案