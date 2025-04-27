耿爽：美國濫用東道國地位　頻繁拒發他國外交人員簽證

中國常駐聯合國副代表耿爽4月25日在聯合國東道國關係委員會會議上，批評美國濫用東道國地位，頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，不僅干擾聯合國正常運作，更暴露出將「美國優先」凌駕於國際規則之上的霸權心態。



耿爽發言時說，獲取簽證和旅行自由是各國常駐聯合國代表團外交人員的當然權利，保障這一權利是美國作為聯合國東道國應盡的國際義務，也是美國簽署《聯合國總部協定》作出的法律承諾，這本不應該成為一個問題，但遺憾的是一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作。

中國常駐聯合國副代表耿爽2024年8月29日在安理會巴勒斯坦與以色列問題緊急公開會上發言（新華社）

耿爽指美方做法違反外交禮節，這種無視並拒絕外交人員基本權利的做法，是對他國外交官的不尊重，也完全不符合東道國應有的「待客之道」。

他又稱美方做法違反國際法義務，簽證和旅行自由是《維也納外交關係公約》《聯合國總部協定》重點保障的外交人員權利，為參加聯合國會議的人員發放簽證，是美國作為東道國應履行的法律義務，在這個問題上，美國沒有自由裁量權，不能從雙邊關係的親疏遠近出發，對特定國家採取歧視性做法。

耿爽說美方做法違反基本人道。美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧視性措施，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求，拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證，近期甚至還發生威逼他國外交人員的事件，美方有關做法嚴重侵犯外交人員的安全、尊嚴和自由，違背人道主義的基本原則。

2025年4月26日，美國新澤西州，圖為特朗普結束教宗方濟各葬禮後乘機飛抵紐瓦克（Newark）機場。（Reuters）

耿爽說，中方與不少在座的國家一樣，長期以來遭受美方各種無理限制，敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作；敦促美方嚴格遵守《維也納外交關係公約》《聯合國特權及豁免公約》及《聯合國總部協定》等法律文書的原則和精神；敦促美方積極履行東道國義務，重視會員國合理訴求，切實保障各國常駐團及其人員的安全、履職和尊嚴。