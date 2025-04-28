加拿大汽車撞人疑兇身世曝光 患有精神病、因兄長被殺崩潰
撰文：羅保熙
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溫哥華警方已經公布周六晚上汽車衝撞人群事件的疑犯身分，為30歲的溫哥華男子Kai-Ji Adam Lo，他不但有精神健康問題歷史，當局曾多次介入，原來其家庭近年命途多舛，其兄長去年初被殺，母親也和疑犯一樣因此而大受打擊。
當地警方指，30歲的Kai-Ji Adam Lo是溫哥華居民，他的兄長Alexander Lo 於 2024年1 月被人謀殺。根據網上法庭資料庫，疑犯之前沒有犯罪記錄。
據加媒報導，自哥哥去世後，疑兇的精神健康狀況一直在惡化，並在過去的一年與警方時常發生衝突。報告顯示，他事發前的精神狀況十分糟糕，他曾在哥哥的募款網頁中透露，哥哥的去世如何導致家庭現實發生「突然轉變」，並讓他難以承受，「寫下這些話讓我深感痛苦，我的哥哥在一次毫無意義的暴力行為中被奪走了生命，這是我們從未預料到的。」
去年1月 28 日凌晨 約1 點，31 歲的Alexander Lo的屍體被發現死於溫哥華一處房屋內。39 歲的Dwight William Kematch其後被拘捕，涉嫌殺害死者，隨後被控二級謀殺罪。
同年8月，他的母親試圖自殺並住院一個月，他再次向公眾請求捐款來幫助母親，他稱：「媽媽承受難以想像的悲痛，比我自己的悲傷還要深重。她把他帶到這個世界，卻又讓他突然離開，這是一種我無法形容的悲傷。」
有消息人士向加媒表示，由於疑犯的精神健康狀況惡化，他的家人在周日襲擊發生前幾個小時就聯繫了醫院的精神病房，惟目前尚未清楚院方是否有採取了任何行動。據報，疑犯患有妄想症和偏執症。
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