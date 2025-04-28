加拿大汽車撞人疑兇身世曝光　患有精神病、因兄長被殺崩潰

溫哥華警方已經公布周六晚上汽車衝撞人群事件的疑犯身分，為30歲的溫哥華男子Kai-Ji Adam Lo，他不但有精神健康問題歷史，當局曾多次介入，原來其家庭近年命途多舛，其兄長去年初被殺，母親也和疑犯一樣因此而大受打擊。



當地警方指，30歲的Kai-Ji Adam Lo是溫哥華居民，他的兄長Alexander Lo 於 2024年1 月被人謀殺。根據網上法庭資料庫，疑犯之前沒有犯罪記錄。

據加媒報導，自哥哥去世後，疑兇的精神健康狀況一直在惡化，並在過去的一年與警方時常發生衝突。報告顯示，他事發前的精神狀況十分糟糕，他曾在哥哥的募款網頁中透露，哥哥的去世如何導致家庭現實發生「突然轉變」，並讓他難以承受，「寫下這些話讓我深感痛苦，我的哥哥在一次毫無意義的暴力行為中被奪走了生命，這是我們從未預料到的。」

4月27日，加拿大溫哥華一名婦女和一名兒童在悼念汽車衝入菲律賓社區的遇難者。(Reuters)

去年1月 28 日凌晨 約1 點，31 歲的Alexander Lo的屍體被發現死於溫哥華一處房屋內。39 歲的Dwight William Kematch其後被拘捕，涉嫌殺害死者，隨後被控二級謀殺罪。

同年8月，他的母親試圖自殺並住院一個月，他再次向公眾請求捐款來幫助母親，他稱：「媽媽承受難以想像的悲痛，比我自己的悲傷還要深重。她把他帶到這個世界，卻又讓他突然離開，這是一種我無法形容的悲傷。」

有消息人士向加媒表示，由於疑犯的精神健康狀況惡化，他的家人在周日襲擊發生前幾個小時就聯繫了醫院的精神病房，惟目前尚未清楚院方是否有採取了任何行動。據報，疑犯患有妄想症和偏執症。