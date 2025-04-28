特朗普政府重壓下加拿大迎來大選　卡尼能否順利過關？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任來在經貿、領土主權等方面連連施壓加拿大，而在前總理杜魯多（Justin Trudeau）辭任，接替他匆匆上台的總理卡尼（Mark Carney）將在周一（4月28日）的大選中迎來最終考驗，他能否順利過關？



大選如何進行？

綜合外媒報道，卡尼甫一就任就面見總督瑪麗・西蒙（Mary Simon），獲允解散議會，並宣布將原定於今年10月舉行的第45屆聯邦眾議院選舉，提前至4月28日。

根據加拿大法律，聯邦眾議院選舉每四年舉行一次，在選舉日年滿18歲的加拿大公民在登記成為選民後有資格在當日前往票站，為來自各個選區的議員投票，他們將爭奪總共的343個席位。

與保守黨打對台 民調指自由黨領先優勢減弱

今次大選共有自由黨、保守黨、新民主黨（New Democratic Party, NDP）和魁人政團（Bloc Québécois，又譯魁北克政團），這四個主要政黨競爭，不過自由黨與保守黨這兩個黨派有較大機會獲得大部份議席。

根據加拿大廣播公司（CBC）4月25日的最新民調，自由黨支持率為42.4%，保守黨支持率為38.5%，領先幅度較上次民調下降。如果沒有政黨獲得絕對多數席位，則會出現懸持議會或少數黨政府。

主張應對特朗普政府 卡尼趁勢博好感

卡尼在上任後主張反對特朗普政府施壓，誓言做出強硬回應，並輔以積極溝通幫助加拿大走出美國影響。報道分析，這一舉動為卡尼帶來諸多民望，與保守黨黨首博勵治（Pierre Poilievre）形成鮮明對比，因博勵治主張通過削減政府開支、減稅與增產等拉動投資，主動減少對美國依賴應對特朗普關稅衝擊。

2025年4月25日，加拿大埃德蒙頓，圖為卡尼與保守黨首博勵治（Pierre Poilievre）來到票站的組合圖片。（Artur Widak Via Getty）

除加美關係外 今次大選有哪些關鍵議題？

今次大選中，減稅、房價高漲、社會安全問題亦受關注，自由黨與保守黨都同意為最低徵稅人群減稅，不過卡尼主張減10%，博勵治主張減15%。

自由黨主張大規模建造公屋遏制房價，保守黨則希望取消部份購房稅為國民省錢。而在治安方面，自由黨認為應大規模招募警察並加強刑罰以維護治安，保守黨則希望對部份犯有嚴重罪行人士判囚終身。