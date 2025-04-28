西班牙葡萄牙停電　電網公司稱或需10小時恢復　機場用後備發電機

西班牙、葡萄牙4月28日大停電，影響數以百萬計的民眾，據外媒報道，西班牙機場要改用後備發電機，在葡萄牙，當地交通燈也受停電影響，首都里斯本（Lisbon）與波圖地鐵暫停，且由於信用卡系統在停電下無法運作，不少民眾在提款機（ATM）前排長龍，輪候提款。



停電影響西班牙和葡萄牙的大範圍地區，馬德里、巴塞羅那、西維爾、里斯本、波圖等主要城市都受到影響。

歐洲新聞電視台（Euronews）指，接獲的報告顯示是歐洲電網出現問題。

電網公司：或需10小時恢復

西班牙電網公司（Red Electrica）稱，目前不會猜測事故原因，又稱恢復取決於多個不同因素，模擬顯示可能需要6到10個小時。

2025年4月28日，葡萄牙里斯本地鐵因停電而關閉車站（Reuters）

據天空新聞報道，西班牙巴塞羅那（Barcelona）機場曾停電約40分鐘，後來恢復，據西班牙的機場營運商指，該國機場改用後備發電機。報道指，葡萄牙里斯本機場也傳出曾經停電消息，後來已經恢復。

商店餐廳陷漆黑

西班牙、葡萄牙有大量商店、餐廳因停電而陷入一片漆黑，西班牙有餐廳廚師用手機電筒照明，然後繼續煮食，也有民眾在昏暗的超級市場內購物。

大停電：2025年4月28日在西班牙馬德里，有餐廳廚師用手機電筒照明，繼續煮食（REUTERS）

大停電：2025年4月28日在西班牙馬德里，民眾在漆黑的超級市場內購物（Reuters）

西班牙馬德里地鐵2025年4月28日也因停電關閉（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，葡萄牙信用卡系統也受停電影響而未能運作，里斯本的提款機出現長長人龍。

有民眾指「這太瘋狂，我們正想付午餐的錢，結果一切都停止了。」她又指由於火車也停駛，將要坐的士到目的地海灘。