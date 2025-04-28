西班牙葡萄牙大停電　鐵路停駛車站塞爆　馬德里網球賽暫停

路透社周一（4月28日）報道，當地時間下午12時30分，西班牙和葡萄牙大範圍地區停電，與西班牙東北部接壤的法國部分地區也受影響。



西班牙國家鐵路公司（RENFE）表示，中午發生全國性停電後，列車停駛且無車離站。

據西班牙媒體報道，馬德里市中心紅綠燈停止運作，導致交通堵塞。部分地鐵站正進行疏散。

▼乘客擠在車站內

馬德里網球公開賽也因斷電而暫停，據英媒PA Media報道，英國球員Jacob Fearnley離開了賽場。

西班牙電網公司（Red Electrica）表示，該公司正在與能源公司合作恢復供電，模擬顯示恢復電力預計需要約6至10小時。

2025年4月28日，西班牙出現大範圍停電後，馬德里網球公開賽被迫暫停。現場有人員離開。（Reuters）

2025年4月28日，西班牙和葡萄牙廣泛地區發生停電。圖為西班牙馬德里網球公開賽暫停後，觀眾離開球場。（Reuters）

葡萄牙國家能源網（REN）證實，整個伊比利亞半島都出現停電。

葡萄牙警方表示，全國各地的紅綠燈受到影響，里斯本和波爾圖的地鐵關閉，火車也停止運行。

▼里斯本地鐵站陷入黑暗

西班牙機場管理局（AENA）報告稱，全國各地出現航班延誤情況。路透社引述葡萄牙航空公司（TAP Air）消息人士，稱里斯本機場正靠備用發電機運行。