塔斯社報道，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周二（4月29日）表示，加入北約（NATO）的國家自動成為俄軍的潛在目標，甚至面臨核打擊。他繼續指，烏克蘭的命運已成定局，無論再過多長時間，這個「正在解體的國家」絕不能加入北約。



梅德韋傑夫在一次公開演講中表示：「鑑於地緣政治地位和許多其他因素，不結盟地位賦予了他們（芬蘭和瑞典）某些國際特權。現在，他們加入了一個敵視我們的集團，這意味着他們自動成為了我們武裝部隊的目標，包括潛在的報復性打擊，甚至包括軍事理論框架內的核打擊或預防措施。」

2024年12月14日，俄羅斯莫斯科，圖為梅德韋傑夫在統一黨大會中發表講話。（Getty）

他繼續指出：「在我看來，烏克蘭的命運很大程度上已經注定。這是我的個人看法。目前尚不清楚，烏克蘭的殘餘勢力還能維持多久......這支垂死、解體中的政權的殘餘勢力永遠都無法加入北約，即使再過多長時間，如果北約仍然存在的話。」

梅德韋傑夫補充道，克里姆林宮尚未收到基輔對俄羅斯五月停火協議的回應。