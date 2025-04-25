基輔市長：烏克蘭或須在和平協議中放棄部分領土

烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）說，烏克蘭須要在與俄羅斯的和平協議中，暫時割讓部分領土。



克利奇科在英國廣播公司（BBC）星期五（4月25日）報道的採訪中說，面對美國總統特朗普施加的讓步壓力，烏克蘭可能不得不在與俄羅斯的和平協議克利奇科（Vitali Klitschko）中放棄部分領土。

他說：「其中一個方案是……放棄領土。這不公平。但是為了和平，為了暫時的和平，這也許是一個暫時的解決方案。」

不過，克利奇科也指出，烏克蘭人民絕對不會接受俄羅斯的佔領。

在他發表上述言論之前，俄羅斯對基輔發動導彈和無人機襲擊，造成12人死亡、超過80人受傷。這是數月來俄羅斯對基輔實施的最致命襲擊之一。

俄烏戰爭已持續三年多，俄方目前控制約20%的烏克蘭領土。克利奇科星期四（24日）告訴BBC Radio 4，他對烏克蘭首都負有責任，這座城市是「這個飽受戰爭蹂躪國家的心臟」。

克利奇科說，烏總統澤連斯基可能被迫採取「痛苦的解決方案」來實現和平。

2025年3月25日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在記者會上發表講話。（Reuters）

當被問及澤連斯基是否與他討論過任何可能的和解細節時，克利奇科表示否認。他表明：「澤連斯基總統自己處理此事。這不是我的職責。」

克利奇科與澤連斯基是政治對手，他多次指責澤連斯基和其團隊試圖削弱他的權威。

澤連斯基今年2月訪問美國白宮時，與美國總統特朗普在會談直播中公開發生爭執，雙方不歡而散。

這場爭吵震驚世界。克利奇科提及此事時暗示，高層政客之間的關鍵問題，最好在「沒有攝像機」的情況系下討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

