美菲舉行年度軍演期間 解放軍南海例行巡航 斥菲律賓製造事端
撰文：官祿倡
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美國和菲律賓自4月21日起於菲律賓北部海域舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，料持續至下月9日。中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里日前表示，南部戰區周二在南海海域進行例行巡航，強調戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。
田軍里指出，菲律賓近期頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，強調解放軍南部戰區海空兵力全程跟監警戒，情況盡在掌握。
中國外交部上周一表示，指菲律賓夥同域外國家實行軍事演習，破壞地區戰略穩定，公然站在地區國家的對立面，已經遭到地區國家的強烈反感和反對。
中菲兩國近來就南海鐵線礁主權問題發生一系列爭端，中國海警本月中登上鐵線礁，實施海事控制。菲律賓海軍、海岸防衞隊和國家警察海事組周日則展開聯合行動，登上鐵線礁的3個小沙洲展示國旗，以宣示主權。
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