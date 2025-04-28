美菲「肩並肩」年度軍演 在近台灣島嶼部署先進反艦導彈系統
撰文：莊勁菲
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美國和菲律賓4月21日舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，將持續到5月9日。中國海軍山東號航空母艦22日出現在菲律賓北部的巴丹島海域。美軍周六（4月26日）在台灣以南的巴丹島上部署NMESIS反艦導彈系統，這是美方首次在該島設置該反艦系統。
《海軍新聞》（Naval News）報道稱，這是美軍首度在巴丹島部署反艦導彈。巴丹島位於菲律賓北部，距離台灣只有二百多公里。
法國國際廣播電台報道，美國海軍陸戰隊中將塞德霍爾姆（Michael Cederholm）向記者介紹稱：「將NMESIS系統引入第一島鏈進行海上拒止和海上控制，是我們在部隊設計之旅中邁出的又一步。」
該系統由美國空軍的一架C-130運輸機運往巴丹群島。塞德霍爾姆說：「我們不是在這裏演習戰爭計劃。我們是在為保衛菲律賓而演習。」
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