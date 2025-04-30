韓國情報機構：近1年共11單中國人在韓擅拍敏感設施

韓國國家情報院周三（30日）表示，從2024年6月至今，中國人在韓國境內擅自拍攝敏感設施的事件累計11宗。



韓聯社報道，韓國情院方面當天在國會情報委員會的閉門座談會上匯報事件。

國情院稱，拍攝對象主要是韓軍部隊、機場港灣設施、國情院辦公樓等軍事設施及國家重要設施。拍攝人員大部份為遊客或留學生，還包括高中生等未成年人。

韓國情院介紹稱，拍攝人員雖主張拍攝目的為拍照留念，但使用高性能相機和對講機等設備在《軍事基地法》適用區外進行拍攝活動。國情院分析指出，有關人員有規避韓國相關法律規定的意圖。

中國駐韓國大使館4月23日再次提醒在韓中國公民慎用無人機或相機進行拍攝。使館稱，2024年以來，韓國發生多起中國公民涉嫌違規使用無人機或相機拍攝有關敏感場所和設施的案件。相關人員受到韓國執法部門調查甚至被限制人身自由。少數媒體和政治人物對此作不符合事實的炒作，引起關注。

各國都有禁止進入的限定區域、禁止拍攝的敏感設施，並制定相關法律法規對違反者進行懲罰。中國駐韓國使館再次提醒在韓及擬前往韓中國公民，增強法律意識，遵守當地法律法規，提前了解韓國無人機使用規定，切勿擅自進入軍事禁區、拍攝敏感設施，留意「禁止拍攝」警示標誌，避免因疏忽大意而導致的法律風險。

中國駐韓國使館也對有關媒體不負責的報道表示關切和不滿，希望有關媒體秉持專業精神和社會責任，不要將普通案件進行政治化炒作，不要在正式調查結果出來之前進行政治臆斷。中國駐韓國使館已就相關案件向韓國有關部門表達關切，要求韓方公平公正開展調查，切實保障當事人合法權益。

使館稱，當前中韓雙方人員往來不斷增加，這是雙方共同努力的結果，希望雙方各界繼續攜手努力，共同維護兩國關係不斷改善的積極勢頭。