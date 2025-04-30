外媒：烏克蘭女記者被俄軍俘虜　遺體多處傷痕「挖走大腦和眼球」

烏克蘭27歲女記者羅什奇娜（Victoria Roshchyna）2023年在被俄羅斯佔領的烏克蘭領土採訪時被捕，隨後失去聯絡。據英國《衛報》指，俄方2月向烏方交還757具烏軍士兵遺體，其中一具屍體被標記為「身份不明男性」，經DNA對比發現正是羅什奇娜，然而她的遺體卻有明顯電擊痕跡、肋骨骨折，還丟失眼球、大腦和喉嚨，疑似遭到虐待。



據《衛報》報道，羅什奇娜是一名自由記者，為《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）等媒體工作。她此前曾多次到俄羅斯佔領的領土採訪。2023年7月25日，羅什奇娜最後一次離開烏克蘭前往俄羅斯，直到8月3日突失蹤。

2024年10月11日，人們在烏克蘭基輔獨立廣場，紀念在俄羅斯囚禁期間去世的烏克蘭女記者羅什奇娜（Victoria Roshchyna），有人手捧她的肖像。（Getty Images）

報道稱，根據一名被釋放的獄友指，羅什奇娜當時在扎波羅熱核電廠附近被俄羅斯警察逮捕，幾天後被移送130公里以南的梅利托波爾（Melitopol）「車庫」監獄。

2024年，俄羅斯國防部告訴羅什奇娜的家人她還活着，後來還和家人打了4分多鐘電話，至當年9月，俄方告訴她父親，這名女記者已經去世。

報道又引述獄友指，烏克蘭囚犯在「車庫」被俄軍施以水刑、毆打和電擊，羅什奇娜還被刺數刀，在手、腳等位置，後來她被轉移到塔甘羅格（Taganrog）的拘留中心，那裏的另一名獄友表示，羅什奇娜被注射大量不明藥物，精神幾乎失常，並且開始絕食。