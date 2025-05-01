美國財長貝森特促聯儲局減息：市場已發出訊號

據彭博社、路透社5月1日報道，美國財政部長貝森特當天在接受採訪時表示，美國國債市場正在發出美國聯儲局應該降息的訊號。



當天，貝森特向霍士商業頻道表示，「我們看到兩年期利率現在低於聯邦基金利率。因此，這是一個市場訊號，表明美國聯儲局應該降息。」

截至當天美東時間上午7時58分，兩年期美國國債收益率為3.58%，而基準聯邦基金利率為4.33%。美國聯儲局目前將聯邦基金利率目標區間設定在4.25%至4.50%之間。

美國聯儲局方面表示，目前尚無降息計劃，理由是考慮到通脹率仍高於2%的目標，以及特朗普政府關稅政策推高物價的風險。

2025年4月24日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普出席白宮活動，歡迎挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）來訪。（Getty）

美國聯儲局將於5月7日召開下次利率決策會議，幾乎所有經濟學家都預測美國聯儲局將維持利率不變。此前，特朗普已多次敦促美國聯儲局降息。

貝森特1日還稱，隨着時間推移以及貿易協議的達成，關稅不確定性的「縫隙」將會縮小。他表示，儘管4月股市一度遭遇拋售，但當月的最終表現基本持平。

「市場在4月完成了令人難以置信的往返之旅，」貝森特說，「我們到達目的地時，這條路將是值得的，短期而言，我認為每個人都應該深吸一口氣。」

在2024年的三次降息後，由於通脹風險變高，美國聯儲局今年迄今一直維持利率不變。特朗普對美國聯儲局極為不滿，稱美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）遲遲不肯降息，是在「玩弄政治」。

2025年4月30日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮活動中發表講話。（Reuters）

有美媒日前報道稱，特朗普數月以來一直在討論提前解僱鮑威爾的可能性，儘管此舉在法律上幾乎無法得到支持。

《紐約時報》分析指出，投資者通常傾向於低利率，因為低利率使企業更容易借貸和擴張業務，但近期市場在特朗普降息呼籲後反而下跌，這表明投資者認為降息對美國聯儲局獨立性的威脅大於其帶來的好處。

報道稱，美國聯儲局的獨立性在全球金融市場被視為至關重要，而對這種獨立性的威脅令投資者對以美元計價的資產的穩定性感到擔憂。

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