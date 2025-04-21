特朗普發文鬧鮑威爾「太遲先生」：再不減息　經濟可能放緩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在利率問題上一再向美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）公開施壓，他4月21日再發文敦促對方減息，批評對方是「太遲先生」、「失敗者」，指現在再不減息的話，經濟可能會放緩。



特朗普2025年4月21日再發文批評鮑威爾（Truth Social網站截圖）

特朗普在最新帖文指，能源成本降、食物價格明顯下降，已幾乎沒有通貨膨脹（virtually No Inflation），但經濟可能會放緩，他把矛頭指向鮑威爾，說道「除非『太遲先生』（Mr. Too Late），一個主要失敗者（major loser），現在就降低利率。」

特朗普續稱歐洲已經減息7次，但鮑威爾總是「太遲」，他更主張鮑威爾過去減息是為幫助拜登競選，「除了在選舉期間，為幫助昏昏欲睡的拜登、後來的賀錦麗當選，他（鮑威爾）降低利率。結果又怎麼樣？」

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面時。（Reuters）

特朗普多番要求美國聯儲局減息，與鮑威爾矛盾一再升溫，特朗普之前在4月17日也曾發表帖文，批評鮑威爾「永遠又遲又錯」，稱早就應該像歐洲央行般降息，他又慨嘆解僱鮑威爾不能來得快些。

鮑威爾4月16日在芝加哥經濟俱樂部發表講話，他稱特朗普新政府政策對經濟的影響具有很大不確定性，關稅上調幅度遠遠超出預期，或加劇通脹及經濟增長放緩。