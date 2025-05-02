日美同意加強關稅談判最早6月達成協議　日財長：美國債或是籌碼

日本傳媒5月2日報道，日本首席談判代表赤澤良聖周四（5月1日）在華盛頓會見美國財政部長貝森特（Scott Bessent）後稱，日美同意在取得一些進展後加強關稅談判，以期最早在6月達成互利協議。日本財務大臣加藤勝信則表示，日本持有的美國國債可能是兩國談判的籌碼。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月宣布對全球貿易夥伴徵收「對等關稅」，後又暫緩實施90天。其中日本面臨24%的關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

共同社報道，赤澤良聖在美國表示，雙方就非關稅壁壘、擴大雙邊貿易和經濟安全合作等議題進行了深入討論，但他沒有透露細節。

據報在「對等關稅」名單宣布後，美國國債遭遇歷史性大拋售。

2025年4月17日，日本財務大臣加藤勝信在東京財務省接受路透社採訪。（Reuters）

加藤勝信周五在東京被記者問及，日本不出售所持的美國國債，是否可以作為談判工具時表示：「我們確實有這樣一張牌，至於是否要使用則是另一回事。」

他同時強調，日本持有美國國債並不是為了特意支持美國。