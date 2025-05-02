特朗普關稅重挫日本汽車業　官員急赴美談判：車廠每小時蝕775萬

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月26日向進口汽車及汽車零件劃一徵收25%的關稅，這項政策重創外國的汽車品牌。日本政府的貿易談判代表，經濟再生擔當大臣赤澤亮正4月30再度赴美進行新一輪的磋商。赤澤亮正表示，當前美國對日本汽車加徵關稅造成的損失正不斷擴大，日方期望與美方在貿易談判上「穩健但迅速地」向前推進。有日本車廠向他反映，美國的關稅每小時造成損失近100萬美元（約775萬港元）。



據路透社報道，赤澤亮正30日（周三）啟程前往華盛頓，準備與美方進行第二輪貿易談判前在機場向記者表示：「我們與某間車廠的高層對話時獲悉，他的企業每小時因為美國的關稅而損失高達100萬美元（約775萬港元）。」

赤澤亮正強調，沒有任何一間日本汽車品牌的邊際利潤達到25%，在25%的高關稅下出口只會招致虧損，因此必須加快談判進程。

據報道，日本首相石破茂其後強調，日方維持要求美方完全撤銷關稅的立場。石破茂在結束訪問越南和菲律賓時指，赤澤亮正此行也將向美方傳達：「雙方應透過協調共同創造就業，並在全球發揮貢獻的重要性」。

據《日本時報》（Japan Times）30日報道，特朗普政府開徵的汽車關稅對日本影響甚深。2024年，日本對美國的汽車出口佔其對美國總出口的28.3%。

報道指，赤澤亮正此行將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人進行第二輪談判。預計兩國不僅將討論汽車關稅議題，還將討論鋁關稅，而日本可能面臨美國要求增加進口大米、大豆和用於生物燃料的玉米等要求，而日圓匯率亦是潛在談判議題之一。