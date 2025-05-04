大阪世博刺激住宿需求　膠囊酒店租金破2萬日圓　船公司奇招拉客

大阪・關西世博4月中開幕後，帶動當地酒店需求上漲，再加上日本正值黃金週長假期，令酒店房租高企。有膠囊酒店的每晚租金破2萬日圓（約1070港元），亦有船公司趁機推出船上住宿計劃，為旅客提供較便宜的選擇。



《讀賣新聞》5月4日報道，連鎖膠囊酒店First Cabin的大阪西梅田分店由4月起的週末租金不時突破每晚2萬日圓，甚至試過2.52萬日圓的高位，打破東京羽田機場分店的1.6萬日圓左右紀錄。不過即使價格高企，酒店在5月的入住率仍然甚高，負責人認為，受到日圓貶值影響，外國旅客都似乎不太在意租金。

「First Cabin」屬膠囊酒店類，但比一般的膠囊旅館大很多。（First Cabin圖片）

對於日本民眾而言，連膠囊酒店租金都升至如此水平，實在難以輕易入住。位於神戶的船公司Jumbo Ferry在2月起推出在船上住宿計劃，旅客支付最少每晚4990日圓（約267港元），就可以在連接神戶至四國高松的船上過夜。船隻晚上7時由神戶出發，午夜0時左右抵達高松，但旅客可以無需上岸，而是繼續留在船上休息，直到早上7時才於神戶下船。

報道提到，4月28日當天有7組旅客使用這個服務，其中一個一家4口的旅客認為非常方便，而船公司指，大家可以在神戶坐巴士到世博會場，因此希望為在住宿遇到困難的旅客出一分力。

圖為2025年4月13日，大阪世博開幕當天的鳥瞰圖。 （Kyodo/via REUTERS）

而與大阪相鄰的府縣同樣向尋找住宿困難的旅客招手，例如和歌山縣就有旅行社與JR西日本合作，推出在當地住宿及世博門票的套餐。縣政府推算，世博將吸引大約189萬人到當地住宿或即日觀光，所以當局期望大家可以在和歌山住宿，順道於縣內及世博會場觀光，冀達至共贏效果。