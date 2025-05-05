教宗方濟各座駕將改裝成加沙兒童流動診所

梵蒂岡官方媒體消息，已故教宗方濟各的其中一輛教宗座駕，正被改裝成加沙地帶兒童流動診所。這是方濟各的遺願之一。



路透社報道，方濟各2014年訪問聖地時使用的這輛教宗座駕，正在安裝診斷和急救醫療設備，以為巴勒斯坦地區的兒童病患提供醫療服務。加沙地帶的醫療設施因以色列入侵而遭到嚴重破壞。

梵蒂岡新聞網星期天（5月4日）報道，多個月前，方濟各已將改裝教宗座駕的工作委託給天主教援助組織「耶路撒冷明愛」（Caritas Jerusalem）。

這個流動診所將配備快速檢測試劑、疫苗、診斷工具和縫合包，並有醫務員隨行。一旦人道援助能夠進入加沙地帶，耶路撒冷明愛計劃將把流動診所部署到無法獲得醫療服務的社區。

支持這個項目的瑞典明愛秘書長布魯內說：「在加沙地帶衛生系統幾乎完全崩潰的情況下，這是一個具體和挽救生命的干預措施。」

他說：「這不僅僅是一輛車。它要傳遞的信息是，世界並沒有忘記加沙地帶的孩子們。」

羅馬天主教教宗方濟各4月21日去世，享年88歲。4月26日舉行葬禮，安葬於羅馬聖母大殿。梵蒂岡將在5月7日開始舉行選舉下一任教宗的秘密會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

