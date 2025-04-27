教宗方濟各喪禮期間晤澤連斯基　馬克龍：烏準備好「無條件停火」

已故教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮日前在梵蒂岡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在儀式舉行期間會談。馬克龍隨後在社交平台發文指雙方交流積極，烏克蘭「準備好無條件停火」。



馬克龍表示，結束俄烏戰爭「是我們與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的共同目標」，強調澤連斯基願意與美國和歐洲合作以實現停火。

2025年4月26日，梵蒂岡城，圖為澤連斯基與特朗普、馬克龍、施紀賢在方濟各葬禮期間會面。（Ukrainian Presidential Press Service Via Reuters）

他還提及上月中在巴黎舉行的「志願者聯盟」（coalition of willing）會議，稱將依此展開工作，實現俄烏停火與長久和平。

多國領導人與上萬信眾在喪禮舉行當日來到聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）吊唁，澤連斯基期間還同特朗普、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）等領導人會面。