韓國總統候選人金文洙宣布暫停競選活動

韓國執政黨國民力量黨總統選舉候選人金文洙宣布暫停競選活動，並稱執政黨想要強制剝奪他的候選人資格。



根據韓聯社，金文洙星期二（5月6日）在慶尚北道慶州市進行競選活動途中告訴記者說：「我始終表達對合併候選人的明確意願，現在依然保持這個立場，但黨始終拒絕為競選活動提供支持，甚至突然召集全國委員會會議和全國代表大會。此舉意在強行將我這個正當合法的總統候選人拉下台。」

金文洙說，這樣看來，黨內早前進行三輪預選根本沒有任何意義，他將在返回首爾後認真研究制定對策，應對當前問題。

他同天早些時候發表聲明，質疑國民力量領導層單方面推進候選人合併等黨內事務，刻意將他邊緣化。

金文洙也要求國民力量領導層明確解釋在預計5月8日至9日召開全國委員會會議，以及10日至11日召開全國代表大會的原因。

其競選團隊說，全國委員會會議和全國代表大會是修改黨章、黨規的機構，黨領導層或可能通過修改規章制度，強行剝奪金文洙的候選人資格。

金文洙是執政黨初選勝出的候選人，但黨高層認為他民調太低（6%），打不贏對手李在明（42%），想改推民調更高（13%）的無黨籍候選人韓悳洙，甚至打算修改黨規「換掉他」。金文洙認為自己按規則贏初選，黨卻不認帳，還不幫他競選，反而搞小動作逼他退，所以直接暫停活動抗議。