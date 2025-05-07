美軍杜魯門號航母據報再有戰機墮海　不足兩周內損失2戰機

有美媒引述美國官員消息報道，美軍「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）航空母艦上，再有戰機墮海。報導指，涉事的一架F/A-18E超級大黃蜂戰機戰機於5月6日在航母著陸後未能成功剎停，最終滑出甲板墮海；機上兩名飛行人員在戰機落前彈射逃生，被救援直升機救起，一人受輕傷。這也是短短不足兩週之內美軍損失的第二架戰機。美軍暫時未有回應。



報導指，該戰機在嘗試降落航艦時疑似出現攔阻裝置故障，飛行員與武器系統官員當場彈射逃生。墜海戰機尚未被打撈上來。

巧合的是，就在同一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才剛宣布與伊朗撐腰的也門胡塞武裝達成表面停火協議，但四名知情人士透露，胡塞組織仍然向「杜魯門號」發射攻擊，目前尚不清楚這兩宗事件是否有所關聯。

圖為2024年11月28日，美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）抵達法國地中海港口馬賽。 （Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）

杜魯門號此次紅海部署意外頻傳。今年2月，該航母在地中海埃及附近與一艘商船相撞，導致當時艦長斯諾登（Dave Snowden）遭撤職，由希爾（Christopher Hill）接手指揮。

上月28日，同一型號戰機從杜魯門號（USS Harry S. Truman）上側翻，墜入紅海。據報，這是因為航母遭到胡塞武裝的襲擊，炮火導致航空母艦突然移動所致。