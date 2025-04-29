美國海軍稱一戰機意外從航空母艦上墜海沉沒　疑受襲突然移動所致

美國海軍4月28日宣布，一架價值6000萬美元（約4.66億港元）的F/A-18E超級大黃蜂戰機從杜魯門號（USS Harry S. Truman）上側翻，墜入紅海。意外事故發生時，戰機上有一名士兵，牽引機內還有另一名士兵。據報，兩人均及時跳出戰機和牽引車，只有一人受輕傷。



海軍在一份聲明中表示：「這架F/A-18E戰機正在機庫內正被牽引車拖曳，但當時機組人員失去對飛機的控制，導致飛機和牽引車都跌入海。拖曳飛機的人員立即採取行動，在飛機落水前逃離。」海軍指，事件的調查正在進行中。

目前，尚未清楚是什麼原因導致機組人員失去對航母上飛機的控制，該航母此前曾遭到胡塞武裝的襲擊。據一位美國官員表示，初步現場報告顯示，胡塞武裝的炮火導致航空母艦突然移動，可能是此次事件的一個因素。

圖為2024年11月28日，美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）抵達法國地中海港口馬賽。 （Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）

杜魯門號航空母艦自去年9月開始，被部署到紅海執行任務，協助保護商船免受也門胡塞武裝的持續襲擊。從3月15日開始，這艘航母的艦載機參與了對也門胡塞武裝分子的持續打擊。

美國海軍在事後強調，杜魯門號航母打擊群及其艦載機聯隊，「仍然完全具備執行任務的能力」。