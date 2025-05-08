教宗選舉｜梵蒂岡遴選新教宗　為何不能是女性？

羅馬天主教廷梵蒂岡星期三（5月7日）啟動遴選新教宗程序的同時，要求女性在教會享有更大權力的抗議群眾當天在梵蒂岡上方的山丘引燃粉紅煙霧，要求允許女性尋求聖職，呼籲重視教會兩性平等。



天主教規定，教宗必須是已領洗的男性天主教徒，由紅衣主教團選出，且必須是已晉鐸及晉牧者。天主教教義明確指出，司鐸及主教聖秩僅限男性。

1994年，教宗若望保祿二世明確表示，女性無法領受司鐸聖秩，因而無法成為教宗。他說這並非文化或時代因素，而是基於耶穌只選擇男性宗徒，以及教會歷來的一致傳統。

教宗方濟各在2016年也重申，教宗若望保祿二世的文件具有最終權威，並表示「這一點已經定案」。

雖然女性無法成為教宗，方濟各在任內仍致力提升女性於教廷的角色，例如任命亞塔（Barbara Jatta）為梵蒂岡博物館首位女館長，並首次讓女性加入挑選主教的委員會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

