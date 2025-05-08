教宗選戰｜西斯汀教堂飄黑煙 秘密會議首輪投票未有結果
撰文：蕭通
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88歲教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，梵蒂岡5月7日選舉新教宗。 選舉在羅馬時間午4時30分開始，於晚上約8時公布第一輪投票結果。隨著西斯汀教堂（Sistine Chapel）上方的煙囪冒出黑煙，顯示投票的樞機主教們尚未達到共識，需舉行下一輪選舉。路透社此前報道，預計在周四或周五前不會誕生新教宗。
需要89票當選 每日最多可4輪投票
要當選教宗，候選人需獲得三分之二選票。本次選舉教宗會議將於5月7日星期三開始，共有133位選舉樞機，因此需要89票才能當選。樞機主教團（College of Cardinals）的133名樞機主教，負責舉行教宗選舉的「秘密會議」（conclave），按傳統以施放煙霧公布結果。首日僅會舉行一輪投票，從8日開始，每天最多可舉行4輪投票，上、下午各兩輪。
一旦選出新教宗，樞機主教團的一名代表將在聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）主陽台上，以拉丁語宣讀 「我們有了新教宗」，向熱切等待的信徒公布消息。
最長選舉花近3年 方濟各當選歷5輪投票
歷來當選的266位教宗當中，絕大多數都是歐洲人，而方濟各出生在阿根廷，是1,300年來首位非歐洲籍教宗。而今次有資格投票的樞機主教，除大多數屬方濟各親自任命，但只有不到一半是歐洲人，為史上首見。外界分析，新教宗很可能延續方濟各路線。
教宗選舉的平均持續時間約為3.2天，有時僅需數小時，最長或要好幾年。2013年選舉持續大約24小時、歷經5輪投票終由方濟各當選。但有時選舉可能會更久，例如13世紀的一次選舉花了1,006天，即接近3年時間；18世紀的另一場選舉則持續了4個月。
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